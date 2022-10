Marcos Braz abre o jogo e fala sobre continuidade de Rodinei no Flamengo; confira

Titular no time de Dorival Júnior, o lateral direito soma 36 jogos e 8 assistências na temporada

Reprodução/Flamengo Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, durante entrevista coletiva



Vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz voltou a ser questionado sobre a continuidade de Rodinei, lateral direito que tem contrato somente até o final desta temporada e pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Apesar da indefinição, o dirigente afirmou que o jogador não fechou com nenhum clube até o momento. “Ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Se ele assinar com o clube ou com qualquer situação de outro contrato, o time que assinou deve informar ao Flamengo”, disse Braz, ao podcast PodFla. “Hoje, a gente não tem nenhuma informação se existe um pré-contrato em vigência com ele”, assegurou.

Titular na equipe carioca, Rodinei é a primeira opção de Dorival Júnior, que também tem Matheuzinho e Varela como opções para a lateral-direita. Na temporada, o ala soma 38 jogos, com 6 assistências até o momento. Apesar disso, Marcos Braz prefere não cravar que o jogador continuará na Gávea, esperando as definições da Copa do Brasil e da Libertadores da América. “Tenho excelente relação (com Rodinei), um carinho especial. Na hora que a gente entender que devemos conversar outra vez sobre o assunto, a gente vai conversar. Não tenho nenhum problema sobre isso”, declarou o dirigente, que, recentemente, também não confirmou a permanência de Dorival para 2023.