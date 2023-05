Marinho é afastado e multado pelo Flamengo no dia de seu aniversário 

Atacante do Rubro-Negro treinará em período alternativo e por período indeterminado

ALEXANDRE DURÃO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marinho não deve jogar mais pelo Flamengo



O Flamengo anunciou na tarde desta segunda-feira, 29, que Marinho foi afastado do elenco principal e multado pela diretoria. Em nota, o clube informou que o atacante foi retirado da lista de relacionados do confronto diante do Cruzeiro, no último sábado, por motivos disciplinares. Agora, o jogador treinará em período alternativo e por período indeterminado. A expectativa é que o Rubro-Negro procure um novo time para o atleta, que tem contrato até o fim de 2023. Curiosamente, as punições acontecem no mesmo dia em que Marinho completa 33 anos de idade. Horas antes, inclusive, o Flamengo havia parabenizado o ponta através das redes sociais. Contratado no início de 2022, ele participou das campanhas dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil no ano passado. Apesar disso, o velocista não conseguiu se firmar na equipe titular com nenhum treinador que passou pela Gávea.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Marinho foi multado, retirado da relação do último jogo e treinará em período alternativo por tempo indeterminado. #CRF — Flamengo (@Flamengo) May 29, 2023