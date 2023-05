Torcida do Flamengo homenageia Vini Jr e jogador agradece: ‘Obrigado por tudo’

Brasileiro revelado pelo Rubro-Negro foi alvo de atos racistas de torcedores do Valência em partida do Campeonato Espanhol

CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do Flamengo faz mosaico em homenagem a Vini Jr.



A torcida do Flamengo fez homenageou o atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, no Maracanã, em partida contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Ex-jogador do Rubro-Negro Carioca, o brasileiro foi alvo de atos racistas protagonizados por torcedores do Valência, na semana passada, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. Os torcedores fizeram um grande mosaico com a frase “Todos com Vini Jr.”. Além disso, muitos torcedores levaram cartazes demonstrando apoio ao atleta. O jogador foi às redes sociais e agradeceu o carinho dos flamenguistas. “Obrigado por tudo! Eu nasci Flamengo e sempre vou te amar!”, escreveu o jogador, que publicou uma foto do mosaico. Após o apito inicial, os atletas dois dois times sentaram no gramado por 30 segundos em protesto contra o racismo. Antes da bola rolar, os atletas entraram em campo carregando uma faixa com a mensagem “com o racismo não tem jogo”. Com bola rolando, Flamengo e Cruzeiro empataram em 1 a 1.

Obrigado por tudo!!! Eu nasci FLAMENGO e sempre vou te amar!!! 🖤❤️✊🏿 pic.twitter.com/vUNJspWXFd — Vini Jr. (@vinijr) May 27, 2023