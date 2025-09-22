Marta fica na 12ª posição na Bola de Ouro; Amanda Gutierres, do Palmeiras, é a 21ª

Apesar de ter sido eleita seis vezes a melhor do mundo, a rainha ainda não tem nenhuma Bola de Ouro

FABIO GIANNELLI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Marta nunca ganhou a premiação da Bola de Ouro



Não foi dessa vez que a rainha Marta faturou a sua primeira Bola de Ouro. A jogadora, detentora de seis prêmios ‘The Best’, da Fifa, ficou na 12ª colocação na premiação. Havia esperanças de que a brasileira que defende o Orlando Pride, dos Estados Unidos, aparecesse no entre as primeiras posições, por causa da temporada de 2024 e 2025, quando conquistou a prata das Olimpíadas de Paris, foi campeã da NWSL com o Orlando Pride, faturou mais um título da Copa América – o nono do Brasil -, sendo eleita a melhor jogadora da competição e MVP da final, porém, não foram quesitos suficientes para estar nas primeiras colocações.

Outra brasileira que também concorreu, mas não venceu, foi Amanda Gutierres, do Palmeiras. Artilheira do Brasileiro Feminino por dois anos seguidos, a brasileira foi uma surpresa na lista, e se tornou a primeira atleta do time alviverde a concorrer a premiação da France Football. A vencedora foi Aitana Bonmatí, jogadora da Espanha e do Barcelona. Pelo terceiro ano seguido, ela faturou a Bola de Ouro e se tornou a primeira jogadora a atingir o feito.