Marta recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nos Estados Unidos

Reprodução/Orlando Pride Marta recebendo a vacina contra a Covid-19



Marta, atacante do Orlando Pride e da seleção brasileira, recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus nesta segunda-feira, 5, nos Estados Unidos. O momento em que a Rainha do Futebol recebeu o imunizante foi compartilhado pelo clube americano nas redes sociais. Além da camisa 10 e das outras atletas, serão vacinados até esta terça também funcionários da equipe, familiares e pessoas que vivam junto às jogadoras. A vacinação só está sendo possível porque o Estado da Flórida liberou a aplicação para pessoas com mais de 16 anos. Marta, que renovou o seu contrato com o clube estadunidense recentemente, vive a expectativa de estrear na temporada no próximo dia 10 de abril, diante do Racing Louisville FC, pela Challenge Cup. A cinco vezes melhor do mundo não está treinando com a seleção brasileira na Granja Comary devido à pandemia da Covid-19.