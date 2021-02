Marta frustra Corinthians e renova contrato com Orlando Pride; veja detalhes

A Rainha do Futebol criou expectativa nos corintianos após se tornar embaixadora da Neo Química Arena

Reprodução/Orlando Pride Marta renovou contrato com o Orlando Pride



Seis vezes melhor do mundo, a brasileira Marta assinou a renovação de contrato com o Orlando Pride, dos Estados Unidos, na tarde desta segunda-feira, 17, por mais uma temporada. Desta forma, a atacante de 34 anos frusta as expectativas dos corintianos, que sonhavam com a contratação da craque após ela virar embaixadora da Neo Química Arena, casa do Alvinegro paulista, localizada na zona leste da capital paulista.

“Além do talento de classe mundial de Marta em campo, ela incorpora os valores da Orlando Pride além do campo também”, disse a vice-presidente executiva Amanda Duffy. “A decisão de reestruturar e estender nosso contrato existente com Marta representa sua importância para nossa organização e nosso compromisso em manter os melhores talentos globais aqui em Orlando, bem como na NWSL, tanto quanto demonstra nosso compromisso em trazer e reter jogadores que tenham uma impacto significativo em nosso negócio e comunidade em geral”, completou.

A Rainha do Futebol está no Orlando Pride desde 2017, quando deixou o futebol sueco. No time norte-americano, ela soma 58 partidas, sendo 54 saindo como titular. Ao todo, ela já contribuiu com 23 gols e 11 assistências, consagrando-se como a maior artilheira da história da equipe.