Matheus Nunes foi detido em Madri por incidente de roubo de celular

Episódio ocorreu no dia 8 quando o jogador percebeu que um homem de 58 anos tentava fotografá-lo no banheiro de uma casa noturna

Reprodução/Instagram/@matheusnunes73 Naquele fim de semana, o Manchester City não tinha compromissos



O jogador Matheus Nunes, que atua como meio-campista no Manchester City, foi detido em Madri no início de setembro, após se envolver em um incidente de roubo de celular. O episódio ocorreu no dia 8, quando Nunes, ao perceber que um homem de 58 anos tentava fotografá-lo no banheiro de uma casa noturna, tomou o celular da vítima. Testemunhas relataram que o atleta se negou a devolver o aparelho, alegando que a foto foi capturada sem sua permissão. Após a detenção, Nunes foi levado para a delegacia, onde permaneceu por algumas horas antes de ser liberado.

O jornal El Mundo, que noticiou o caso, não esclareceu se haverá uma investigação formal ou se o jogador enfrentará consequências legais em decorrência do ocorrido. Naquele fim de semana, o Manchester City não tinha compromissos, e Nunes estava em Madri desfrutando de um período de folga. Naturalizado português, Matheus Nunes possui um histórico de clubes que inclui Ericeirense, Estoril, Sporting e Wolverhampton, antes de se transferir para o Manchester City.

Em 2021, ele foi convocado para a seleção brasileira, mas decidiu não participar devido a questões relacionadas à quarentena. Posteriormente, Nunes foi chamado para integrar a seleção de Portugal, onde teve a oportunidade de jogar na Copa do Mundo de 2022 e na Eurocopa deste ano.

