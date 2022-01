Matheuzinho testa positivo para Covid-19 em reapresentação do Flamengo

Elenco profissional do Rubro-Negro se apresentou nesta segunda-feira, 10, para o início da pré-temporada de 2022 e foi submetido a testes de Covid-19

Alexandre Vidal / Flamengo Lateral foi dispensado após o resultado e já iniciou o período de quarentena



Na manhã desta segunda-feira, 10, o elenco profissional do Flamengo se reapresentou para o início da pré-temporada de 2022. Todos os jogadores e membros da comissão técnica passaram por testes de Covid-19 e um dos jogadores do time profissional testou positivo para a doença. O Flamengo, através de suas redes sociais, confirmou o resultado do exame, mas não divulgou o nome do atleta infectado. Segundo informações do programa Camisa 10, da Jovem Pan, o jogador que está infectado é o lateral-direito Matheuzinho. Em nota, o clube informou que o jogador foi dispensado e que já iniciou seu período de quarentena. O lateral de 21 anos disputou 58 jogos na última temporada, marcando dois gols e dando sete assistências.