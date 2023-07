Mauro Cezar alerta para histórico de lesões de James Rodríguez: ‘Será o Renato Augusto do São Paulo’ 

Comentarista do Grupo Jovem Pan elogiou a qualidade do armador, mas questionou a capacidade física do colombiano

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar analisou a contratação de James Rodríguez no programa ' Bate-Pronto', do Grupo Jovem Pan



O São Paulo está muito perto de oficializar a contratação do meio-campista James Rodríguez. Com passagens por Real Madrid, Bayern de Munique e outros times relevantes da Europa, o colombiano chega ao Tricolor após um breve período no Olympiacos, da Grécia. Durante o programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Mauro Cezar Pereira elogiou a qualidade do armador, mas alertou para o histórico de lesões. Segundo o jornalista, existe uma chance do meia ter o mesmo problema de Renato Augusto no Corinthians. “Ele ficou oito meses no Olympiacos e entrou em campo apenas 24 vezes. Contando a minutagem, ele fez 16 partidas por mês, o que dá uma média de dois jogos por mês. A grande questão é essa. O James Rodríguez só vem para o São Paulo porque não tem mercado na Europa. E não é que ele jogue mal. Ele joga para caramba! Vai sobrar quando estiver em forma. O problema é: quantas vezes por ano ele fica inteiro?”, questionou.

“É impressionante como o São Paulo faz a contratação sem pensar nas lesões. Eu queria saber se tem algum médico que faça um atestado e prometa que o James não irá se machucar. Infelizmente, ele tem um histórico de lesões enorme. A tendência é ele virar o Renato Augusto do São Paulo, seja para o bem ou para o mal. O Renato decidiu um grande jogo recentemente, mas quantos jogos o Corinthians fez sem ele? O Renato ainda é um cara exemplar, treina muito e se dedica. Ele ainda quer jogar futebol. Se o James for comprometido, será mesma coisa”, continuou Mauro Cezar, que ainda analisou o aspecto financeiro da operação. “O que chama atenção é que ele não deve ser barato. Deve ser um dos mais caros de São Paulo. Isso num clube que constantemente deve salário. Isso entra em rota de colisão com o discurso de austeridade do presidente Julio Casares. Ele está fazendo a mesma coisa que o Corinthians”, acrescentou.