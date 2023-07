São Paulo marca reunião com agentes de Lucas Moura para esta sexta-feira; veja detalhes 

Meia-atacante pode retornar ao Tricolor paulista após mais de dez anos

Will Oliver/EFE



O São Paulo decidiu adotar uma postura agressiva nesta janela de transferências. Depois de entrar em acordo com o meio-campista colombiano James Rodríguez, o Tricolor fará de tudo para repatriar Lucas Moura. De acordo com informações do repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, a diretoria são-paulina marcou uma reunião com representantes do meia-atacante para esta sexta-feira, 28. A ideia é aproveitar o momento de incerteza do jogador e oferecer um contrato de, no mínimo, seis meses – ou seja, até o final da temporada 2023. Sem clube desde que não renovou com o Tottenham, o atleta de 30 anos deseja continuar na Europa, mas ainda não recebeu nenhuma oferta atrativa. Nas últimas horas, Lucas chegou a negar um acerto com o Monterrey, do México, deixando os torcedores são-paulinos mais aliviados. A gestão Julio Casares busca a contratação para o restante do Brasileirão e, principalmente, para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, diante do Corinthians, no Morumbi – na ida, os corintianos venceram por 2 a 1 e abriram vantagem na Neo Química Arena. Já para inscrever os possíveis novos reforços nas oitavas da Sul-Americana, a diretoria teria que registrá-los até este sábado, 29. Os duelos contra o San Lorenzo, da Argentina, acontecem nos dias 3 e 10 de agosto.