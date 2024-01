Mbappé abre mão de bônus contratuais milionários para facilitar transferência

Atacante francês abre mão de cerca de 70 milhões de euros, o equivalente a 375,4 milhões pela cotação atual

FRANCK FIFE/AFP Mbappé está oficialmente livre para negociar com outros clubes, já que faltam apenas seis meses para o término de seu contrato



O atacante francês do PSG (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé, tomou a decisão de abrir mão de uma parte significativa de seus bônus contratuais para facilitar transferência. O acordo foi alcançado no início da temporada em um esforço para proteger financeiramente o clube caso o jogador decida deixar o PSG quando seu contrato expirar em junho. A estimativa é que o valor dos bônus seja de 60 a 70 milhões de euros, cobrindo assim uma possível saída do jogador sem a necessidade de pagamento de indenização de transferência.

A partir desta semana, Mbappé está oficialmente livre para negociar com outros clubes, já que faltam apenas seis meses para o término de seu contrato. A liberdade de transferência tem levado a especulações sobre o futuro do jogador na próxima temporada. No entanto, até o momento, nenhuma negociação oficial foi confirmada. Enquanto isso, o Paris Saint-Germain busca garantir a permanência do atleta e tem feito esforços para renovar seu contrato. O clube francês está ciente do valor do jogador e não quer perdê-lo sem receber nenhuma compensação financeira.