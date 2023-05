Mbappé atinge nariz de torcedora após errar chute e vai até arquibancada pedir desculpas; veja vídeo

O incidente ocorreu durante o aquecimento para o jogo entre Strasbourg e Paris Saint-Germain; a jovem precisou receber atendimento após a bolada

Twitter/@@PSG_inside/Reprodução Mbappé foi eleito o melhor jogador do mundo em 2021 pela Globe Soccer Awards



Durante o aquecimento para o jogo entre Strasbourg e Paris Saint-Germain, realizado no sábado, 27, o jogador francês Mbappé errou a mira e chutou uma bola para as arquibancadas. O chute acabou atingindo o nariz de uma torcedora que acompanhava a partida. Ela precisou receber atendimento médico no gramado do estádio. O atacante se dirigiu até o local para se desculpar com a jovem pelo incidente. Ao final da partida, que conferiu o título francês ao PSG, Mbappé presenteou a torcedora com uma camisa do time. O momento foi compartilhado nas redes sociais pelo próprio time, que elogiou o gesto do jogador.