Meia do Athletico-PR nega dor de barriga antes de entrar em clássico contra o Coxa: ‘Estava mijando’

Vitor Bueno desmentiu jornalista e explicou o motivo para não estar no aquecimento com os outros companheiros

ROBSON MAFRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vitor Bueno durante partida entre Athletico-PR e Coritiba



O Athletico-PR conseguiu uma vitória épica sobre o Coritiba por 3 a 2, na noite do último domingo, 14, na Arena da Baixada, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Atrás do placar até os 45 minutos do segundo tempo, o Furacão virou com gols de Willian e Canobbio nos acréscimos. Um fato no estádio, entretanto, chamou atenção dos torcedores. Chamado pelo técnico Paulo Turra para entrar na vaga de David Terans, já aos 19 minutos da etapa complementar, o meio-campista Vitor Bueno atrasou sua entrada em campo por estar no vestiário. Segundo informações da jornalista Monique Vilela, o jogador não estava na área de aquecimento por estar com dor de barriga e precisou ser retirado do banheiro às pressas. O atleta, porém, negou a versão. Através do Twitter, o camisa 8 confirmou que estava no vestiário, mas que estava urinando. “Fake! Quem te falou que estava com dor de barriga mentiu pra você. Estava mijando só mesmo”, declarou. Independente da situação, o Athletico-PR festejou o triunfo com seus torcedores e subiu para a quinta posição do torneio nacional, agora com 12 pontos, três a menos que o líder Botafogo.