Mesmo eliminado, treinador do Guarani faz balanço positivo do Paulistão

Carpini diz que eliminação é “fracasso” pois time estava “perto”, mas ressalta trabalho que começou no ano passado

Divulgação/SPFC Guarani precisava de duas vitórias na volta do Paulistão, mas perdeu as duas partidas



A eliminação no Campeonato Paulista deixou um sentimento de frustração no Guarani. O time, que precisava somar dois pontos das duas últimas rodadas do torneio, perdeu os dois jogos para o Botafogo (2 a 0) e para o São Paulo (3 a 1).

“Não gostaríamos que fosse dessa maneira. A gente não quer ficar aqui encontrando justificativas para frustração que nós estamos sentindo. Não deixa de ser um fracasso, porque estivemos muito próximos”, disse o técnico Thiago Carpini.

Apesar do desfecho não ter sido como o planejado, Carpini acredita que o saldo do trabalho que começou durante a Série B do Brasileirão de 2019 é positivo. “Essa boa competição também passou muito pelo o que nós vivemos no ano passado, né? É a manutenção de parte da equipe, de ideias e de construção de jogo. As coisas, em um balanço geral, estão de forma muito positiva”, finalizou o treinador.

Na segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou os confrontos das quartas de final do Troféu do Interior. O campeão conquista uma vaga na Copa do Brasil de 2021. O Guarani enfrentará o Ituano, em jogo único, que será realizado nesta quarta-feira, às 17h, no Estádio José Liberatti, em Osasco.

* Com Estadão Conteúdo