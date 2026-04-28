Millonarios x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Millonarios e São Paulo se enfrentam pela Sul-Americana nesta terça-feira, às 21h30, no El Campín; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

REBECA SCHUMACKER/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Tricolor Paulista quer continuar na liderança do grupo C



Millonarios e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, dia 28, às 21h30, no El Campín, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O duelo acontece pela terceira rodada da fase de grupos.

O Millonarios ocupa atualmente a terceira colocação no grupo, com 3 pontos, e busca vencer após outra vitória contra o Boston River. Do outro lado, o São Paulo lidera o grupo, soma 6 pontos e tenta vencer de novo na competição.

Onde assistir Millonarios x São Paulo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SBT na TV aberta, ESPN na TV a cabo e Disney+ no streaming, com início da transmissão às 21h30.

O confronto é importante para a sequência da Sul-Americana, já que ambas as equipes brigam pela classificação para a próxima fase.