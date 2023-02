Ministro Alexandre de Moraes, torcedor do Corinthians, provoca Toffoli: ‘Palmeiras não tem Mundial’

A declaração aconteceu enquanto os ministros conversavam sobre problemas envolvendo a utilização de aplicativos da Rússia no Brasil

Rosinei Coutinho/SCO/STF Alexandre de Moraes é corintiano assumido



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mostrou sua paixão pelo Corinthians na última quinta-feira, 23, durante sessão transmitida pela TV Brasil. Em conversa com seu companheiro Dias Toffoli, palmeirense assumido, Moraes provocou e disse que o Palmeiras não tem o título do Mundial de Clubes. “Depois daquele trágico evento do Corinthians com a Rússia, nós extirpamos os russos do Corinthians e, depois, ainda fomos campeões mais duas vezes do Brasileiro e uma do Mundial, em 2012. Título que o Palmeiras não tem, infelizmente, ministro Toffoli”, declarou. A declaração aconteceu enquanto os ministros conversavam sobre problemas envolvendo a utilização de apps da Rússia no Brasil. Moraes, assim, mencionou a parceria entre Timão e MSI, grupo que era chefiado pelo magnata russo Boris Berezovsky, investigado por lavagem de dinheiro.