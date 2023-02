São Paulo x Corinthians no Allianz? Entenda como Majestoso pode ser disputado na casa do Palmeiras

Tricolor e Timão podem se enfrentar pela primeira vez no estádio palmeirense, inaugurado em 2014

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Rafinha tenta roubar a bola de Yuri Alberto no clássico entre São Paulo e Corinthians



São Paulo e Corinthians podem se enfrentar no Allianz Parque, casa do Palmeiras, em uma eventual semifinal de Campeonato Paulista. O improvável Majestoso acontecerá caso Tricolor e Timão avancem a esta fase como segundo e terceiro colocados, respectivamente, na classificação geral do Estadual – veja a tabela atualizada ao final da matéria. Neste caso, os são-paulinos teriam direito de ser mandantes na partida única, mas não contariam com o Morumbi, que vai receber uma série de shows da banda britânica Coldplay entre 10 e 18 de março. Segundo o calendário elaborado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), as quartas de final do torneio acontecerão em 11 e 12 de março, enquanto as semifinais estão marcadas para 18 e 19 do mesmo mês. As duas fases serão disputadas no formato de jogo único. Assim, a equipe de Rogério Ceni só voltaria ao Cícero Pompeu de Toledo em uma final – os duelos decisivos estão agendados para 2 e 9 de abril. Outra possibilidade é a diretoria do São Paulo pedir para antecipar ou adiar os confrontos, com o intuito de utilizar o Morumbi antes ou depois do espaço ser usufruído pelo grupo inglês.

Mas por que o Allianz Parque?

No final de janeiro, as diretorias de São Paulo e Palmeiras entraram eu um acordo que não acontecia há muitos anos. Sem poder utilizar o Allianz Parque, que recebeu um evento festivo de Carnaval em 4 de fevereiro, a presidente palmeirense Leila Pereira pediu para usar o Morumbi no duelo contra o Santos. Na ocasião, o mandatário são-paulino Júlio Casares aceitou ceder o tradicional estádio, mas colocou como condição a utilização do Allianz pelo Tricolor em um eventual mata-mata de Paulistão. Assim, como não ocorreu nenhum incidente grave na vitória do Verdão sobre o Peixe, a expectativa é que o pacto também seja cumprido pela parte palestrina.