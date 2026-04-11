Mirassol x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

DOUGLAS MORETI/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

Mirassol e Bahia se enfrentam neste sábado (11), às 18h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. A partida é válida pela 11ª rodada do Brasileirão.

O Bahia ocupa o 5º lugar, com aproveitamento de 62% e brigando no G-6. É um dos times mais consistentes até aqui. Já o Mirassol é o lanterninha: só 22% de aproveitamento, com apenas 1 vitória em 9 jogos. Pressão alta para pontuar em casa.

Onde assistir Mirassol x Bahia ao vivo

A partida será transmitida com exclusividade pelos canais Premiere.