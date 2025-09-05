Morre Acaz Fellegger, assessor de diversas estrelas do futebol

Informação foi confirmada pela sua esposa nas redes sociais; jornalista teve como cliente o técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, além de nomes como Daniel Alves, Deco, Hulk, Fabinho e Raphael Veiga

Reprodução/Instagram/@acazfellegger Um passo decisivo em sua trajetória foi dado em 1997, quando se tornou assessor de imprensa do Palmeiras



O jornalista esportivo Acaz Fellegger morreu nesta sexta-feira (5), em São Paulo, aos 59 anos. Ele estava internado no Hospital São Camilo para tratar de um câncer. A notícia foi confirmada pela esposa, Patricia Mendes, em uma rede social. Reconhecido por seu trabalho como assessor de imprensa de grandes nomes do futebol, Fellegger começou sua carreira como repórter. Formado em Jornalismo pela FIAM em 1987, atuou na TV Gazeta a partir de 1991 e, anos depois, fez parte da equipe inicial do canal SporTV durante a década de 1990.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Um passo decisivo em sua trajetória foi dado em 1997, quando se tornou assessor de imprensa do Palmeiras. A experiência no clube o inspirou a empreender e fundar a própria empresa de assessoria. Nessa nova fase, teve como cliente o técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, e assessorou dezenas de jogadores e treinadores, incluindo nomes como Daniel Alves, Deco, Hulk, Fabinho e Raphael Veiga.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Acaz Fellegger (@acazfellegger)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias