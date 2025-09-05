Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > NFL volta ao Brasil nesta sexta-feira

NFL volta ao Brasil nesta sexta-feira

A partida está marcada para as 21h e promete movimentar a cidade não apenas esportivamente, mas também economicamente

  • Por Jovem Pan
  • 05/09/2025 08h50
Reprodução/Instagram/@neoquimicaarena Neo química O metrô de São Paulo operará 24 horas durante a madrugada para facilitar o deslocamento dos torcedores

A cidade de São Paulo está em clima de expectativa com a realização de um jogo da NFL, que ocorrerá na Neo Química Arena, em Itaquera. Esta é a segunda vez que a capital paulista recebe um evento da liga de futebol americano, e o confronto será entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. A partida está marcada para as 21h e promete movimentar a cidade não apenas esportivamente, mas também economicamente. A Secretaria de Turismo estima que o evento gere cerca de R$ 300 milhões, com a taxa de ocupação dos hotéis na zona leste já ultrapassando 93%.

Além do jogo, a possível presença da cantora Taylor Swift no Brasil tem gerado grande expectativa. A artista, que é noiva de Travis Kelce, um dos jogadores do Kansas City Chiefs, pode vir ao país para acompanhar a partida, o que tem atraído ainda mais atenção para o evento. A presença de Swift seria um atrativo adicional, movimentando ainda mais o comércio local e atraindo fãs de todo o país. A cidade já respira o clima do futebol americano, com pessoas de diversas regiões se dirigindo a São Paulo para assistir ao jogo.

Para garantir a segurança e o conforto dos espectadores, algumas medidas foram adotadas. Não será permitida a entrada de torcedores com camisas de times brasileiros, como Corinthians e Palmeiras. O metrô de São Paulo operará 24 horas durante a madrugada para facilitar o deslocamento dos torcedores, com estações fora do entorno de Itaquera funcionando apenas para desembarque. A recomendação é que os bilhetes sejam adquiridos antecipadamente para evitar tumultos.

A cidade está preparada para receber o evento, e a expectativa é grande para saber se Taylor Swift realmente marcará presença.

Com informações de David de Tarso

*Reportagem produzida com auxílio de IA

