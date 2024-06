Morre aos 69 anos Amaral, ex-zagueiro da seleção, Guarani, Corinthians e Santos

Feijão, como ficou conhecido, lutava contra o câncer; CBF lamentou o ocorrido

Divulgação/CBF Amaral teve passagem no Guarani, Corinthians e Santos



O ex-zagueiro Amaral, conhecido por sua passagem marcante por Guarani, Corinthians e Santos, faleceu aos 69 anos, na sexta-feira (31) após uma longa batalha contra o câncer. Amaral, que também teve uma passagem pelo futebol mexicano, deixou sua marca no cenário esportivo brasileiro. Nascido em Campinas (SP), João Justino Amaral dos Santos, mais conhecido como Amaral ou Feijão, iniciou sua carreira no Guarani, onde se destacou antes de passar por outros clubes renomados como Corinthians, Santos, América do México e Blumenau (SC). Sua trajetória no futebol nacional e internacional o consagrou como um dos maiores zagueiros da história. Além de brilhar nos gramados brasileiros, Amaral teve a honra de vestir a camisa da Seleção Brasileira em 40 jogos, sendo titular na Copa do Mundo de 1978. Sua atuação na competição mundial foi marcante e contribuiu para sua consagração como um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Em nota, a CBF lamentou o ocorrido. “O Amaral foi um grande zagueiro, que se notabilizava pela técnica. Minha maior lembrança dele é vestindo a camisa da Seleção na Copa de 978. Ele formou uma bela dupla com o Oscar”, disse Ednaldo, presidente da entidade, transmitindo os pêsames à família e aos amigos do craque.

