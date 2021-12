Morre Antonia Monroe, mãe de Vagner Mancini, treinador do Grêmio

Antonia Monroe Mancini morreu nesta segunda-feira, 6, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo

Antonia Monroe Mancini, mãe do técnico Vagner Mancini, atualmente no Grêmio, morreu nesta segunda-feira, 6, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo – a causa do óbito não foi divulgado. “É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da senhora Antonia Monroe Mancini, mãe do nosso técnico Vagner Mancini. Nos solidarizamos com amigos e familiares, desejando força para superar este momento de grande dor”, informou o Tricolor gaúcho, em nota emitida nas redes sociais.

Vagner Mancini permaneceu no Estado de São Paulo após o empate do Grêmio diante do Corinthians, na tarde do último domingo, na Neo Química Arena. Após o velório da mãe, o treinador deverá retornar à Porto Alegre para comandar as últimas atividades do time antes da última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, em Porto Alegre, nesta quinta-feira. Na zona de rebaixamento, o time gaúcho precisa vencer o Galo e contar com uma combinação de resultados para não ser rebaixado para a Série B.