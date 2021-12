São Paulo deve ter novidade em ‘decisão’ contra o Juventude; veja provável escalação 

O confronto é uma briga direta contra o rebaixamento e pode livrar a equipe paulista da queda para a Série B 2022

JULIO ZERBATTO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni orientando os jogadores do São Paulo diante do Palmeiras



O São Paulo terá um jogo importantíssimo na noite desta segunda-feira, 6. A partir das 19 horas (de Brasília), o Tricolor recebe o Juventude, no Morumbi, em partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro 2021. O confronto é uma briga direta contra o rebaixamento e pode livrar a equipe paulista da queda para a Série B 2022. Após a derrota acapachante diante do Grêmio, o técnico Rogério Ceni deverá fazer algumas alterações no time titular. De acordo com o repórter Giovanni Chacon, da Jovem Pan, o treinador deverá escalar a equipe no 4-4-2, desfazendo o esquema com três zagueiros utilizado em Porto Alegre.

Além disso, o “Mito”, como é conhecido entre os torcedores são-paulinos, deverá colocar o meia Martín Benítez no banco de reservas novamente. Querido por parte da torcida, o argentino ganhou uma oportunidade entre os titulares diante do Grêmio, mas decepcionou e acabou sendo substituído no intervalo. Em caso de vitória,o Tricolor terá sua vaga assegurada na primeira divisão de 2022. Um empate ou uma derrota deixa a situação aberta para a última rodada. Assim, o provável São Paulo para o duelo com o Juventude tem: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Robert Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Vitor Bueno (Marquinhos); Emiliano Rigoni e Jonathan Calleri.