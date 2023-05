Morre Vagner Benazzi, técnico conhecido como ‘Rei do Acesso’ 

Treinador acumulou passagens por Portuguesa, Bahia, Fortaleza, Vitória e Náutico, além de times do interior de São Paulo

Reprodução/Twitter/@FortalezaEC Vagner Benazzi morreu aos 68 anos



O treinador Vagner Benazzi morreu na madrugada desta segunda-feira, 22, aos 68 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas o técnico já sofria com problemas de saúde há alguns meses. Conhecido como “Rei do Acesso”, o profissional se destacou na Portuguesa, onde evitou o rebaixamento para a Série C no Brasileirão 2006 e conquistou o título da Série A do Paulistão em 2007. Além disso, acumulou passagens por Bahia, Fortaleza, Vitória e Náutico, além de times do interior de São Paulo. Seu último trabalho foi no Nacional-AM, em 2016. O velório está marcado para ocorrer nesta segunda-feira, em Osasco, das 10h às 16h, no Cemitério Municipal Bela Vista.

É com profundo pesar que o Fortaleza Esporte Clube recebe a notícia do falecimento de Vágner Benazzi de Andrade, ex-técnico que comandou o Tricolor no ano de 2005. Em nome do Clube, Presidente e Diretoria, desejamos toda a nossa solidariedade, forças e conforto para a família… pic.twitter.com/KjA2h7uSG2 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) May 22, 2023