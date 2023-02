MP investiga grupo suspeito de manipular resultados de jogos da Série B do Brasileirão para lucrar com apostas 

Esquema teria a participação de atletas profissionais e pode ter movimentado mais de R$ 600 mil

MPGO/GAECO Operação Penalidade Máxima investiga manipulação de resultados da Série B



O Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) deflagrou nesta quarta-feira, 14, a Operação Penalidade Máxima, que visa investigar uma associação criminosa especializada na manipulação de resultados de partidas de futebol para lucrar com apostas esportivas. De acordo com apuração do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), os criminosos teriam fraudado ao menos três jogos da Série B do Campeonato Brasileiro 2022. O esquema teria a participação de atletas profissionais e pode ter movimentado mais de R$ 600 mil. O grupo convencia os jogadores a cometerem pênaltis no primeiro tempo dos jogos, por exemplo. Em troca, eles recebiam parte dos prêmios das apostas – a estimativa é que cada envolvido tenha embolsado R$ 150 mil por aposta. Os nomes dos investigados, até o momento, não foram divulgados. Estão sendo cumpridos um mandado de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão em Goiânia, São João del-Rei (MG), Cuiabá (MT), São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP) e Porciúncula (RJ).