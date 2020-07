Mudança estúpida? Por que a ‘bizarra’ regra sugerida por Belletti ‘mataria’ o futebol

O ex-lateral-direito polemizou ao propor uma mudança um tanto quanto drástica na regra do futebol; teve até quem disse que essa havia sido a “maior estupidez” que já leu na vida

Divulgação/Barcelona O ex-lateral-direito Juliano Belletti é embaixador global do Barcelona



Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira e autor de gol que deu um título de Champions League ao Barcelona, o ex-lateral-direito Juliano Belletti se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter na última quarta-feira, 15. E o motivo não tem nenhuma relação com o que o hoje embaixador global do clube catalão já fez dentro de campo. O ex-jogador voltou à tona por causa de uma polêmica postagem feita nas redes sociais. Belletti, que, só no Twitter, acumula mais de 900 mil seguidores, marcou a conta da Fifa e sugeriu uma mudança de regra um tanto quanto bizarra para o futebol.

“O maior momento do futebol é o gol, e são raros (1, 2… 3 gols por jogo já é muito). O momento mais visto do jogo é uma cobrança de pênalti. Sugiro a criação de uma nova regra para ter mais pênaltis durante o jogo. Que tal a cada 4 escanteios, no 4º, é pênalti?!”, escreveu o ex-lateral-direito. O tuíte recebeu mais de 4 mil compartilhamentos, é verdade, mas a maior parte deles se propunha a tirar sarro da “proposta” feita pelo paranaense de 44 anos. Teve até quem disse que essa havia sido a “maior estupidez” que já leu na vida. Nos grupos de WhatsApp, prints da postagem também circularam aos montes, com pessoas fazendo piadas sobre a sugestão de Belletti.

O maior momento do futebol é o gol, e são raros (1, 2… 3 gols por jogo já é muito). O momento mais visto do jogo é uma cobrança de pênalti. Sugiro a criação de uma nova regra para ter mais penaltis durante o jogo. Que tal a cada 4 escanteios, no 4º, é pênalti?! @FIFAcom e gols. — J. Belletti (@julianobelletti) July 15, 2020

Bruno Prado, comentarista do Grupo Jovem Pan, disse que essa nova regra prejudicaria – e muito – o modo como se pratica o esporte mais popular do planeta, a ponto de “desfigurá-lo”. Atletas poderiam querer “cavar” escanteios, chutando a bola contra rivais, e o jogo teria muito mais paralisações. “Eu não sou daqueles radicais, que não aceita nenhuma mudança na regra, mas essa regra mudaria totalmente a estrutura do jogo. Aí, eu já sou contra. Acho que você tem que fazer ajustes na regra, mudar coisas que você pode melhorar, e não alterar radicalmente. Eu, por exemplo, sou a favor do uso do VAR, da tecnologia. Mas dessa mudança, não. Essa mudaria demais, forçaria algo que não existe. Poderia incentivar a malandragem… Os jogadores forçariam escanteios, chutariam a bola em cima de adversários só para ganhar escanteios e, consequentemente, pênaltis. Então, não seria uma boa mudança para o futebol. Distorceria muito a dinâmica do jogo”, opinou.

Ainda segundo o comentarista, incentivar o aumento de gols pode provocar o efeito inverso ao pretendido por Belletti. “O futebol é diferente do basquete, por exemplo, que tem uma pontuação alta. E isso não é necessariamente ruim. A escassez do grande momento, na minha visão, é, inclusive, uma das coisas que transformam o futebol em uma coisa tão grande. O gol só é algo tão enorme para quem acompanha o esporte porque é muito difícil de ser anotado. É por isso que existem gols históricos, que são lembrados até hoje e que, para muitas pessoas, são maiores até do que partidas ou campeonatos”, finalizou.

Confira, abaixo, a repercussão da sugestão de Belletti nas redes sociais:

Eu acompanho futebol conscientemente desde 1994. Diariamente, leio opiniões sobre o tema. E essa é a maior ESTUPIDEZ que eu já li sobre o esporte na minha vida. Parabéns para o pentacampeão Belletti! https://t.co/2DsRGuQVkx — paulo (@temospanelada) July 16, 2020

tenho uma sugestão melhor Belletti, faz assim: contrata o Yudi ex bom dia & cia, ai o jogador que faz o gol tem o direito de rodar a roleta, nessa roleta tem +1 gol, 1 penalti, 1 falta perto da area, -2 gols (o time pode ficar negativo no placar e perder de -1 a 0) — iago (@notisiago) July 16, 2020

Isso me lembra a brilhante ideia do Pênalti no BOXE. Se um dos boxeadores comete uma infração, é marcado pênalti contra ele. O infrator fica PARADO esperando um soco no meio da fuça. — Kleber Komodo (@Kleber_United) July 16, 2020

Antes do jogo sorteia 3 jogadores de cada time, mas não se revela quais são. Se um deles fizer gol, automaticamente vira gol contra. Muito mais emoção no futebol. Se os três fizerem, o time ganha 5 impedimentos gratuitos a serem usados em qualquer momento do jogo. — Licio, v. 3, n. 1, 2020 (@licio137) July 16, 2020

Três bolas na trave vale um pênalti.

Se o jogador bater 10 embaixadinhas, escolhe um do adversário pra ficar 10 minutos fora.

Gol de goleiro vale dois.

Ah, e na hora do pênalti, cada time pode levar um ídolo aposentado. Abre o olho @FIFAcom. — ✠ Filipe Lacerda ✠ (@Vascaino_FL10) July 16, 2020