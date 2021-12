Mulher de Douglas Costa faz desabafo após casamento ser adiado: ‘Estava marcado há 6 meses’

A diretoria gremista, preocupada com a situação da equipe, não autorizou o atacante para comparecer ao evento, que estava agendado para terça-feira passada, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/@nathaliafelix Douglas Costa, jogador do Grêmio, ao lado de Nathália Felix



Nathália Felix, mulher de Douglas Costa, fez um desabafo em sua conta no Instagram, na noite da última quarta-feira, 8, após a festa do seu casamento ser adiada. Através do “Stories”, a modelo afirmou que a cerimônia estava marcada há seis meses e que não imaginava que o Grêmio estaria lutando contra o rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro naquela época. A diretoria gremista, preocupada com a situação da equipe, não autorizou o atacante para comparecer ao evento, que estava agendado para terça-feira passada, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

“Há exatamente um ano atrás marcamos nosso casamento. O primeiro seria na igreja, mais formal, e outra em Punta Cana. O da igreja acabou sendo cancelado por causa da pandemia. E então logo marcamos a outra data, que no caso seria no dia 7 de dezembro (o campeonato acabava 5 de dezembro). Então esse casamento já estava marcado há seis meses com essa data. Não imaginávamos toda essa mudança e nem que o Grêmio estaria nessa situação”, disse Nathália, que ainda completou. “Ninguém marca casamento do dia para a noite. Entendemos toda essa situação, mas o meu marido é sim apaixonado pelo time dele do coração e ele voltou ao Brasil por amor ao clube. Desejo o melhor para ele e para o clube porque sei o quanto eles estão se esforçando para sair desta situação. É muito fácil julgar os outros não estando na pele.”

Revoltado com a postura dos dirigentes do Tricolor, Douglas Costa chegou a apagar todas as fotos que mencionava o clube nas redes sociais. O atacante, entretanto, está relacionado para o jogo contra o Atlético-MG, na Arena do Grêmio, que acontece às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, 9. Para evitar a queda para a segunda divisão, o conjunto gaúcho precisa vencer e torcer para as derrotas de Juventude e Bahia, que enfrentam, respectivamente, Corinthians e Fortaleza.