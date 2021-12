Santos e São Paulo ainda podem se classificar para a Libertadores 2022; veja como 

Para isso, tanto o Peixe quanto o Tricolor precisariam ganhar suas partidas e torcer para uma combinação de resultados

Reprodução/Twitter/@TheLibertadores Estádio Centenário recebeu a final da Libertadores 2021 entre Palmeiras e Flamengo



Santos e São Paulo conseguiram escapar do rebaixamento com as vitórias sobre Flamengo e Juventude, respectivamente, na noite da última segunda-feira, 6. A dupla paulista, agora, chega à última rodada do Campeonato Brasileiro ainda sonhando com a possibilidade de se classificar para a fase preliminar da próxima Copa Libertadores da América. Para isso, no entanto, tanto o Peixe quanto o Tricolor precisariam ganhar suas partidas e torcer para uma combinação de resultados. Vale lembrar que as partidas da rodada derradeira da competição estão marcadas para acontecer, de maneira simultânea, às 21h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira, 9.

Como o sétimo e o oito lugar do Brasileirão rendem vagas à pré-Libertadores, o Santos, atualmente na 11º colocação, precisaria subir, no mínimo, três posições na última rodada. Para isso, o time de Fábio Carille tem que ganhar do Cuiabá, em casa, na Vila Belmiro. Além disso, o Peixe terá de torcer contra Ceará, Atlético-GO, América-MG e Fluminense – três dessas quatro equipes não podem triunfar – veja a rodada completa ao final da matéria. Caso tudo isso aconteça, a agremiação da Baixada Santista voltará a disputar a competição internacional.

Já o São Paulo, que ocupa o 13º lugar, pode acabar o Brasileirão 2021, no máximo, no oito lugar. Desta forma, o Tricolor tem que ganhar do América-MG, em confronto direto que será disputado no Independência, em Minas Gerais. Fora isso, a equipe de Rogério Ceni precisa contar com tropeços de Internacional, Santos, Ceará e Atlético-GO – nenhum dos rivais pode ganhar na rodada. Se a combinação favorável ao São Paulo não acontecer, a equipe do Morumbi disputará mais uma a Copa Sul-Americana, torneio em que sagrou-se campeão em 2012.

Confira os jogos da última rodada do Brasileirão