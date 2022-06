Jô fala em teste de DNA e revolta suposta amante: ‘Como se não soubesse que ele é o pai’

Maiára Quiderolly tinha negado que o ex-jogador do Corinthians é pai da criança, mas voltou atrás após ele dar a entender que ela não sabe de quem é o filho

MAURO HORITA/ESTADÃO CONTEÚDO/Reprodução/Instagram/amai_quiderolly Maiára Quiderolly afirmou que Jô é o pai do filho que está esperando



A influenciadora Maiára Quiderolly, que em um primeiro momento negou que o atacante Jô é pai do seu filho, voltou atrás após ficar indignada com o fato do ex-jogador do Corinthians declarar ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, que ele está disponível para fazer um teste de paternidade. “De surpresa, vejo que o pai do meu filho resolveu falar para o Leo Dias que ele está disposto a fazer um DNA. Como se eu não soubesse e como se ele também não soubesse que ele é o pai do meu filho. Esse tempo inteiro eu fiquei tranquila, escutei tudo o que ele me falou para poder falar [publicamente], fui totalmente pressionada, mas fiz isso porque ele tem uma carreira pública, fiz isso por ele”, declarou Maiára nos stories do Instagram.

Para a influenciadora apontada como amante de Jô, o jogador está dando a entender que ela não sabe quem é o pai da criança. “Quis limpar a imagem dele e fud** com a minha imagem. Em nenhum momento ele veio falar comigo para ver se eu aceitava um negócio desse. Fazer um teste de DNA? Sendo que ele sabe que eu estava com ele, minha família sabe que eu estava com ele. O que a gente tinha combinado era só negar [publicamente]”, comentou. Maiára disse ainda que quando cedeu às investidas de Jô, ela sabia que ele era casado. “Tenho minha parcela de culpa, mas não tinha responsabilidade com outra pessoa, quem tinha era ele”, afirmou. Segundo a influenciadora, a gravidez foi descoberta quando eles não estavam mais juntos: “Tinha terminado com ele”.

Maiára também falou que Jô sabia dos riscos de gravidez, pois queria se relacionar sem o preservativo mesmo ela avisando que não estava tomando anticoncepcional. Na última terça-feira, 14, em nota enviada à Jovem Pan, Jô disse que estava “indignado” com os rumores de que teria engravidado a amante. O atacante foi casado por 15 anos com Cláudia Santos e teve dois filhos com ela. Após Maiára afirmar que o filho que está esperando é do ex-jogador do Corinthians, ela postou stories anunciando o fim do seu casamento. “Não sou mais a esposa do Jô, a gente se separou, supostamente o filho é dele e se for dele não vai ser meu, é responsabilidade dele. Eu fui forte até onde eu pude, levei meu casamento até onde eu pude. Não estou me sentindo fracassada, pelo contrário, saio como vitoriosa porque escrevi uma história linda e tenho dois filhos lindos”, declarou.