Muralha, Rafael Marques e Apodi: Paulistão 2021 começa com ‘medalhões’ em times do interior

Jogo de abertura entre Mirassol e São Bento, às 16h30 deste sábado, exibe rostos conhecidos como o técnico Eduardo Baptista, o volante Patrick Vieira e o ex-goleiro do Flamengo

Montagem sobre fotos/Reprodução/Mirassol/Botafogo-SP/Álvaro Jr/ PontePress Alex Muralha (à esquerda), Rafael Marques (ao centro) e Apodi (à direita) estão inscritos no Paulistão



O Campeonato Paulista 2021 começa neste final de semana, tendo o pontapé inicial neste sábado, 27, com a partida entre São Bento e Mirassol, às 16h30. Tradicionalmente conhecido como o melhor Estadual do país, o torneio, mais uma vez, contará com “velhos conhecidos” nos times do interior. O goleiro Alex Muralha, ex-Flamengo, por exemplo, foi contratado recentemente pelo Mirassol. Já o centroavante Rafael Marques, com passagens por Palmeiras e Cruzeiro, servirá o Botafogo de Ribeirão Preto. Veja abaixo alguns “medalhões” que estão inscritos na competição.

Grupo A

A Inter anuncia o seu primeiro reforço para o Paulistão 2021. O atacante está entre os 10 maiores artilheiros da era dos pontos corridos do Brasileirão, e chega ao Leão da Paulista para ser a referência dentro de campo por toda sua experiência no futebol.

Encabeçado pelo Corinthians, o Grupo A conta também com Botafogo-SP, Inter de Limeira e Santo André. No time de Ribeirão Preto, além do já citado Rafael Marques, um nome familiar dos amantes de futebol é o do treinador Alexandre Gallo, ex-jogador que vestiu a camisa de diversos clubes brasileiros anos 1990 e fez sucesso no Santos e na Portuguesa. Na Inter de Limeira, os rostos conhecidos são os do atacante Roger, ex-São Paulo, Corinthians, Internacional — e diversos outros times —, e do meio-campista Rondinelly, campeão da Série B do Brasileiro com o Palmeiras, em 2013. A equipe do ABC tem o goleiro Fernando Henrique, vencedor do Nacional de 2010 com o Fluminense. Atualmente com 37 anos, ele é o atleta mais famoso do Ramalhão.

Grupo B

Em Itu, onde Macaca faz jogo-treino no domingo (20), Apodi destaca: "Estamos aproveitando cada momento para que todos estejam na melhor condição e bem para representar a Ponte quando começar o Paulista".

O Grupo B, formado por São Paulo, Ferroviária, Ponte Preta e São Bento, também tem “medalhões” em todos os times. No Tricolor paulista, claro, Daniel Alves dispensa apresentações. Mas, na Locomotiva, pouca gente lembra que Pintado, ídolo do clube do Morumbi, é o treinador. O técnico da Ferroviária comanda Renato Cajá, armador com vasta experiência no futebol nacional e muito querido pela torcida da Macaca. No ex-time de Cajá, os nomes mais notáveis são o do lateral-direito Apodi, em seu 17º clube na carreira, e o do meio-campista Camilo, ídolo da Chapecoense e vencedor do troféu de gol mais bonito do Brasileiro de 2016, pelo Botafogo (uma pintura de bicicleta contra o Grêmio). O São Bento, por sua vez, fechou com o volante Patrick Vieira, revelado pelo Palmeiras, mas que não deve começar o Paulista como titular.

Grupo C

Parabéns, Novorizontino! O time fez um excelente planejamento pra subir pra Série C. A defesa é impressionante. Tomou só 9 gols em 20 jogos da Série D. Os principais responsáveis são veteranos conhecidos: Giovanni (ex-Galo), Edson Silva (ex-São Paulo) e Bruno Aguiar (ex-Santos)

O grupo C tem Palmeiras, Ituano, Novorizontino e Red Bull Bragantino. Fora o Verdão, que possui um elenco milionário e já consagrado com a conquista da Libertadores, os times da chave apostam em veteranos. O Ituano tem em seu plantel o meio-campista Filippe Soutto, com uma bagagem de muitos anos no Atlético-MG. O Novorizontino aposta em uma dupla de zaga experiente, com Edson Silva (ex-São Paulo) e Bruno Aguiar (ex-Santos), para tentar avançar às quartas de final. Embora prefira investir em jovens considerados promissores, o time de Bragança segue com o atacante Ytalo, de 33 anos, que também atuou pelo Tricolor paulista, para manter o alto nível apresentado na Série A do Brasileirão.

Grupo D

Após mais de 6 anos, o Mirassol acertou o retorno do goleiro Alex Muralha (31), que estava no Coritiba. Contrato até o final do Campeonato Paulista.

A última chave do Paulistão 2021 tem Santos, Guarani, Mirassol e São Caetano como integrantes. O Bugre, com um elenco modesto, tem como trunfo o experiente lateral Éder Sciola, de passagem-relâmpago pelo São Paulo. O Leão, campeão da Série D do Brasileirão, já vem com atletas mais conhecidos, como o goleiro Alex Muralha, titular do Flamengo até 2017, e o zagueiro Carlão, revelado pelo Corinthians e com equipes como Sochaux, da França, e Torino, da Itália, no currículo. Eduardo Baptista, treinador com passagens por Palmeiras e Fluminense, é quem comanda a equipe. O Azulão, por fim, aposta mais em jogadores jovens e formados nas categorias de base. O clube do ABC vive grave crise financeira e deve lutar para não cair para a Série A-2.