Crespo é registrado no BID e já pode estrear pelo São Paulo no domingo

O treinador argentino vai comandar o Tricolor na partida diante do Botafogo-SP, no próximo domingo, válida pela primeira rodada do Paulistão 2021

Reprodução/SPFCTV Hernán Crespo durante apresentação no São Paulo



O treinador Hernán Crespo foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira, 26. Com todas as pendências burocráticas resolvidas, o argentino poderá estar à frente do São Paulo na partida de estreia pelo Campeonato Paulista 2021, diante do Botafogo-SP, marcada para este domingo, 28, a partir das 21 horas (de Brasília), no Morumbi.

Crespo, inclusive, fará o seu primeiro treino com o elenco são-paulino nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, no dia seguinte da vitória sobre o Flamengo, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2021. Apesar da sequência desgastante de jogos, a ideia do treinador é não dar um período de folga aos atletas e entrar firme na disputa pelo Estadual.

Crespo foi oficializado como novo treinador do Tricolor do dia 12 de fevereiro, chegando para assumir a vaga de Fernando Diniz, demitido após má sequência no Brasileirão. Em entrevista coletiva, o argentino, que fez bom trabalho no Defensa y Justicia (Argentina), prometeu utilizar a base deixada pelo antecessor e garantiu um time ofensivo. “Tenho uma ideia de futebol que é de ser protagonista, jogar no gol adversário e o desejo é que a torcida do São Paulo possa se identificar. Isso é a minha maior satisfação, que dentro do campo a torcida se sinta identificada, infelizmente neste momento não poderá haver torcedores no estádio por motivos óbvios. Fundamental que todos estejamos unidos nesse grande desafio que é fazer o São Paulo voltar a estar ao lugar que merece”, disse.