Na estreia da Libertadores Feminina, Corinthians vence El Nacional por 16 a 0

Outra equipe brasileira a jogar nesta sexta-feira, 5, o Avaí Kindermann derrotou o Deportivo Trópico por 8 a 0

Reprodução/Twitter Próxima partida da equipe será na segunda-feira, 8



Na partida de estreia da Copa Libertadores Feminina, o Corinthians derrotou o El Nacional, do Equador, por 16 a 0. A partida foi disputada em uma província da Argentina nesta sexta-feira, 5. Victoria Albuquerque, Gabi Nunes e Grazi foram as artilheiras da partida, com 3 gols cada, sendo que Giovanna Crivelari marcou dois tentos e Pardal, Tamires, Poliana, Gabi Zanotti e Adriana marcaram fecharam o placar com um gol cada. Doze dos 16 tentos foram marcados no segundo tempo do jogo. Campeão da Libertadores de 2019, a última realizada, o Corinthians volta a campo na próxima segunda-feira, 8, quando enfrenta o Universitario, do Peru. O Avaí Kindermann também estreou nesta sexta e goleou o Deportivo Trópico, da Bolívia, por 8 a 0. O jogo foi realizado em Buenos Aires no estádio do Vélez Sarsfield. A jogadora Lelê foi a artilheira do confronto, com quatro gols. Larissa marcou dois enquanto Camila e Vilma, com um gol cada, fecharam o placar. O time catarinense garantiu a vaga no torneio conquistando o terceiro lugar no Brasileirão de 2019.O próximo jogo da equipe está marcado para segunda, contra a equipe chilena Santiago Morning. Campeã brasileira de 2019, a Ferroviária é a última representante brasileira a entrar em campo. A estreia está marcada para este sábado contra o Libertad, do Paraguai.