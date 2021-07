Na estreia de Renato Gaúcho, Flamengo vence o Defensa y Justicia por 1 a 0 na Libertadores

Equipe rubro-negra sofreu durante o jogo, mas conseguiu garantir a vitória fora de casa com gol de Michael

EFE/EPA/Gustavo Garello / POOL Michael marcou o único gol da partida



O primeiro jogo de Renato Gaúcho à frente do Flamengo acabou com vitória por 1 a 0 contra o Defensa y Justicia, na ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Na Argentina, o jogo não foi fácil. O primeiro tempo teve mais domínio do Defensa y Justicia. Os donos da casa começaram o jogo com mais intensidade e em menos de 15 minutos criaram três oportunidades claras de gol. Os cariocas só chegaram à meta adversária aos 21 minutos. Depois de uma saída errada da zaga argentina, Gustavo Henrique passou para Michael. O atacante puxou para o meio e chutou forte, a bola desviou e morreu no fundo das redes. Aos 34, o Defensa chegou com perigo, mas o lance foi anulado. Na volta para o segundo tempo, os argentinos continuaram em cima. Aos 17 minutos, Frias bateu falta tirando tinta da trave.

Cinco minutos depois, Frias apareceu novamente no ataque e rolou para Hachen, que chutou forte e forçou grande defesa de Diego Alves. O goleiro rubro-negro, inclusive, foi muito acionado nos minutos finais. O resultado deixa o Flamengo em vantagem para a partida de volta, que acontece na próxima quarta-feira, dia 21, às 21h30 (horário de Brasília). O time carioca tenta levar a partida para a capital federal para receber público. Nesta quarta-feira, o clube também apresentou um pedido à Prefeitura do Rio para conseguir 10% da capacidade do Maracanã para o jogo. Em resposta à Jovem Pan, a Secretaria Estadual de Saúde informou que irá avaliar o pedido da equipe.