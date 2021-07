No Chile, Palmeiras vence o Universidad Católica no jogo de ida das oitavas da Libertadores

Time alviverde não jogou bem e conseguiu resultado com um pênalti ainda no primeiro tempo

EFE/ PABLO SANHUEZA POOL Raphael Veiga comemora o gol da vitória



No jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras viajou até o Chile para enfrentar o Universidad Católica e venceu por 1 a 0, gol de Raphael Veiga de pênalti. O resultado foi um ‘achado’ para a equipe de Abel Ferreira, que não fez um bom jogo. Sem seus principais atacantes (Rony e Luiz Adriano), a equipe teve dificuldades de chegar no ataque adversário. O Universidad Católica foi muito melhor na primeira etapa, assustando a meta de Weverton. Porém, aos 40 minutos, o árbitro marcou pênalti para o Palmeiras depois da bola bater na mão da zaga. Raphael Veiga foi para a cobrança e converteu, abrindo o placar. Nos acréscimos, o Universidad acertou a trave e no rebote, Zé Rafael afastou.

O segundo tempo teve um enredo muito parecido com o primeiro, com o Palmeiras não conseguindo chegar ao ataque. O Universidad ainda teve algumas chances, mas Weverton fechou o gol alviverde. O resultado deixa o Palmeiras confortável para a partida de volta que acontece na próxima quarta-feira, dia 21, no Allianz Parque, às 19h15 (horário de Brasília). Apesar de a Conmebol recomendar a presença de público nos estádios nesta fase da competição, o Estado de São Paulo segue o Plano de Contingência contra o coronavírus e ainda não autoriza torcida.