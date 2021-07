Messi aceita redução de 50% no salário para permanecer no Barcelona, diz jornal

Segundo o ‘Sky Sports’, o argentino já tem acordo verbal com o clube para um contrato de cinco anos

Rafael Marchante/EFE Lionel Messi encerrou seu vínculo com o Barcelona em 30 de junho



A permanência de Lionel Messi no Barcelona parece certa. Um dia após o presidente do clube, Joan Laporta, informar que as negociações estão “progredindo de forma adequada”, o jornal britânico Sky Sports publicou que o argentino chegou a um acordo verbal com o clube para um contrato de cinco anos e com 50% de redução em seu salário. O Barcelona busca solucionar seus problemas financeiros e diminuir a folha salarial para poder cumprir com as regras de fair play financeiro estipuladas pela La Liga. No início deste ano, o jornal inglês The Sun revelou que Messi ganha 123 milhões de libras (R$ 864 milhões, na cotação atual) por ano, sem contar os bônus. Ele é considerado um “agente livre” desde o dia 1º de julho, quando o seu vínculo anterior com os catalães se encerrou no dia 30 de junho. Depois de conquistar seu primeiro título com a seleção principal da Argentina, Lionel Messi está curtindo férias com a família. O resultado das negociações pode sair nos próximos dias. Seis vezes eleito o melhor do mundo, Messi também é disputado pelo Manchester City, de Pep Guardiola, e pelo Paris Saint-Germain, que está montando uma equipe de ponta para brigar pelo título inédito da Liga dos Campeões. O camisa 10 também chegou a receber sondagens da MLS, liga norte-americana de futebol.