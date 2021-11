Na última rodada, Avaí Kindermann confirma classificação às quartas da Libertadores feminina

Equipe corria o risco de ficar de fora, mas venceu o Cerro Porteño por 2 a 1; Ferroviária e Corinthians também se classificaram

Reprodução/ Twitter @LibertadoresFEM Avaí Kindermann venceu no sufoco



O Brasil terá todos os três representantes que começaram a disputa da Copa Libertadores feminina 2021 nas quartas de final. O Avaí Kindermann era o único time que poderia ficar de fora depois de um empate sem gols contra o Santiago Morning na segunda rodada. Nesta terça-feira, 9, na última rodada da fase de grupos, a equipe de Caçador, em Santa Catarina, enfrentou o Cerro Porteño no estádio Arsenio Erico e venceu por 2 a 1. Camila marcou o primeiro gol aos 36 minutos do primeiro tempo. Aos 36 do segundo, Riveros empatou, mas aos 41 minutos, Bárbara chutou cruzado e recolocou o Avaí em vantagem. No mesmo horário, a Ferroviária enfrentou o Santa Fé e empatou sem gols. O Corinthians encerra a primeira fase nesta quarta-feira, 10, contra o Deportivo Capiatá, mas já está classificado depois de vencer os dois primeiros jogos. Os confrontos das quartas de final ainda serão definidos, mas os jogos serão entre sexta e sábado.