Após confusão em clássico, Santos convida Bruninho para acompanhar jogo contra o RB Bragantino na Vila

Jovem santista que foi hostilizado por torcedores do Peixe depois de pedir e receber uma camisa do goleiro Jaílson, do Palmeiras, no último domingo

Reprodução/Santos FC Bruninho, torcedor do Santos e jogador do sub-9 do clube, foi convidado para assistir ao jogo contra o RB Bragantino em um camarote na Vila Belmiro



O Santos usou suas redes sociais, na tarde desta terça-feira, 9, para se manifestar sobre o caso envolvendo Bruninho, jovem santista que foi hostilizado por torcedores do Peixe depois de pedir e receber uma camisa do goleiro Jaílson, do Palmeiras – o incidente aconteceu no fim do clássico do último domingo, vencido pelo Alviverde, na Vila Belmiro. Além de lamentar a confusão ocorrida na arquibancada, a diretoria convidou o garoto, que atua na categoria sub-9 do clube, para assistir ao jogo contra o RB Bragantino, na próxima quarta-feira, 10, em um camarote do estádio.

“O Santos FC já entrou em contato com Moises, o pai do Bruno do Nascimento, para minimizar o impacto dos transtornos causados por poucos torcedores exaltados no final do jogo com o Palmeiras. Para manter sua paixão pelo Peixe, Bruninho foi convidado para assistir ao jogo com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, desta vez no camarote. O clube não compactua com qualquer tipo de violência e se solidariza com a criança, que é um dos mais novos Meninos da Vila, conhecido pelo elenco, por sempre estar apoiando o time no portão do CT Rei Pelé”, escreveu o Santos, em comunicado divulgados nas redes sociais.

O vídeo de Bruninho sendo hostilizado por torcedores do Santos repercutiu nesta terça-feira. Após muita indignação nas redes sociais, até o atacante Gabriel Barbosa, formado nas categorias de base do Santos e atualmente no Flamengo, se pronunciou, prometendo uma camisa ao jovem. “Bruninho, vou te mandar minha camisa! Você pode torcer pra quem você quiser. O amor pelo futebol pode ser maior que qualquer rivalidade!”, escreveu no Twitter.

O Clube não compactua com qualquer tipo de violência e se solidariza com a criança, que é um dos mais novos Meninos da Vila, conhecido pelo elenco, por sempre estar apoiando o time no portão do CT Rei Pelé. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 9, 2021