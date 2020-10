Na zona de rebaixamento da Série B, Cruzeiro contrata ex-psicóloga do Atlético-MG

Especializada em Psicologia do Esporte, Michelle Rios chegou ao Atlético-MG em 2011 e participou de uma das eras mais vitoriosas do clube alvinegro

Bruno Haddad/Cruzeiro O Cruzeiro está na zona de rebaixamento da Série B



O Cruzeiro acertou com uma ex-psicóloga do Atlético-MG, seu principal rival, para tentar tirar o time da zona de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro – atualmente, a equipe é apenas a 17ª colocada na tabela de classificação. Nesta semana, a Raposa contratou Michelle Rios, profissional que trabalhou com os jogadores da categoria de base e do profissional do Galo nos últimos nove anos. A ideia da cúpula cruzeirense é tentar elevar a confiança e a autoestima de seu elenco, que somou apenas 11 pontos em 13 rodadas realizadas até o momento.

Especializada em Psicologia do Esporte, Michelle Rios chegou ao Atlético-MG em 2011 e participou de uma das eras mais vitoriosas do clube alvinegro. Agora, ela muda de casa com a missão de recolocar o Cruzeiro na elite do futebol nacional. “Cruzeiro. Muito honrada e feliz em fazer parte deste time. Aqui deposito meu trabalho, experiência e amor pelo futebol”, escreveu em sua conta no Facebook.

Na semana passada, o Cruzeiro já havia promovido outra mudança. José Carlos Brunoro foi oficializado como novo consultor do Departamento de Futebol. O profissional prestará uma consultoria permanente na pasta e trabalhará diretamente com Deivid, Diretor de Futebol, e com a comissão técnica comandada por Ney Franco, além dos atletas. “Quando recebi o convite do Cruzeiro, fiquei bastante entusiasmado, pois há muito tempo eu me imaginava trabalhando em um clube com tanta estrutura, tanta história, tanta grandeza, com uma torcida gigante. Encaro essa oportunidade como uma grande responsabilidade, e com a seriedade e convicção de algo bom que possa ser desenvolvido pela estrutura, pela tradição e pela gestão que o Cruzeiro possui hoje”, destacou Brunoro, que já foi CEO do Palmeiras.

Na próxima quinta-feira, 8, a Raposa volta a campo para receber o Sampaio Corrêa, no Mineirão, em jogo válido pela 14ª rodada da segunda divisão do Brasileirão.