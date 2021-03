Narrador Edson Callegares morre em decorrência da Covid-19

O locutor tinha 62 anos e ficou conhecido pelo bordão ‘Sabe de quem?’, quando anunciava os gols das partidas

Reprodução/Redes sociais O narrador Edson Callegares morreu aos 62 anos de idade em decorrência da Covid-19



O narrador Edson Callegares morreu nesta sexta-feira, 26, em decorrência de complicações provocadas pela Covid-19, aos 62 anos de idade. Renomado entre os locutores da Baixada Santista, em São Pauo, o profissional ficou conhecido pelo bordão “Sabe de quem?”, quando anunciava os gols das partidas. Desde que foi diagnosticado com a doença, o narrador ficou internado na UTI do Hospital Ana Costa, em Santos. Callegares era casado e deixa duas filhas.

O Santos usou as suas rede sociais para lamentar o falecimento de Edson, que trabalhou em diversas rádios do litoral paulista e, atualmente, apresentava o programa Baixada Esporte, da TV Santa Cecília. “Uma das vozes mais marcantes da nação santista nos deixou nesta sexta, vítima do Covid-19. Muito obrigado por todos os momentos inesquecíveis que vivemos juntos, Edson Callegares. Nossos sentimentos aos amigos e familiares deste ícone da rádio santista.”