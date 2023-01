Neo Química Arena ganha nova atração com Bar do Zeca Pagodinho; veja fotos

Nesta última segunda, 16, aconteceu em Itaquera, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, a inauguração da primeira unidade do ‘Bar do Zeca’ em São Paulo. O evento marcou o encontro de grandes personalidades do samba, pagode e futebol. Na lista dos famosos, estiveram presentes, além do anfitrião Zeca Pagodinho, os sambistas Xande de Pilares, Mumuzinho e Salgadinho, além do grupo Katinguelê. O corintiano assumido e vocalista do CPM 22, Badauí, também compareceu ao evento de inauguração. Homenageado por Zeca com seu nome batizado no palco das atrações, o também torcedor do Corinthians, Serginho Groismann foi uma das grandes atrações da noite. Além dos artistas citados, nomes importantes do futebol, e especificamente do Corinthians, também foram destaques, como Luizão, ex atacante do clube e da seleção brasileira. Andrés Sanchez, ex presidente e nome muito influente na política do clube e também da CBF, esteve na lista de convidados e prestigiou o evento ao lado de conselheiros corintianos. Durante pouco mais de 10 minutos da apresentação de Zeca Pagodinho no palco, o momento mais marcante do evento foi quando o cantor disse que virou corintiano, e por algumas vezes entoou o canto tão conhecido: “Vai Corinthians”.