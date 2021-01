Netflix anuncia novo documentário sobre trajetória de Pelé; assista ao teaser

Filme irá retratar desde o surgimento do Rei do futebol até a conquista da Copa do Mundo de 1970, com depoimentos inéditos e análises do próprio Pelé

Divulgação Documentário 'Pelé' contará a história do craque brasileiro



O Rei do futebol vai ganhar mais uma produção audiovisual contando sua história de vida. ‘Pelé’, é o novo documentário original da Netflix que estreia no streaming em 23 de fevereiro. O filme vai retratar o surgimento de Pelé e sua jornada até o histórico título da Copa do Mundo de 1970 e traz um olhar emocionado do ídolo mundial em relação à sua carreira, incluindo entrevistas em vídeo e imagens exclusivas de Pelé nos dias atuais. O documentário também inclui raras cenas de arquivo e declarações de ex-companheiros de Santos e da Seleção, como Zagallo, Amarildo e Jairzinho, além de depoimentos inéditos de familiares, jornalistas, artistas e outras personalidades que viveram a época de ouro do futebol brasileiro. Em suas redes sociais, Pelé comemorou a nova produção. “Em breve, eu terei a oportunidade de reviver as minhas memórias. No dia 23 de fevereiro, minha história será contada em um documentário produzido pela @NetflixBrasil. Estou empolgado para assistir”, tuitou.

Pelé é uma produção da Pitch Productions, dirigida por David Tryhorn e Ben Nicholas e produzida pelo cineasta Vencedor do Oscar, Kevin Macdonald (Munique, 1972: Um Dia em Setembro). Essa não será a primeira vez que Pelé terá sua história contada em uma produção cinematográfica (nem que participa de uma). Além de fazer sucesso dentro dos gramados, ele também brilhou nas telonas. Ao todo são oito filmes que contam com a participação do ídolo do Santos. ‘Pelé: O Nascimento de uma Lenda’ (2016), ‘Pelé Eterno’, de 2004 (o mais famoso), ‘Fuga para a Vitória’ (1981), ‘Os Trapalhões e o Rei do Futebol’ (1986), ‘Os Trombadinhas’ (1979), ‘Isto É Pelé’ (1974), ‘Pedro Mico’ (1985) e ‘A Vitória dos Mais Fraco’ (1983). Em alguns ele participou como ator e, em outros, foi o tema do enredo.

Assista ao teaser de ‘Pelé’ abaixo: