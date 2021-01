Neymar e jogador do Olympique trocam farpas nas redes sociais: ‘Eu te fiz famoso’

Em outubro de 2020, Neymar acusou Álvaro González de racismo durante uma partida do Campeonato Francês

Álvaro e Neymar já se desentenderam em campo



Nesta quarta-feira, 13, o Paris Saint-Germain conquistou o primeiro título da temporada 2020/21. Com vitória por 2 a 1 contra o Olympique de Marseille, o time de Neymar conquistou a Supercopa Francesa, com direito a gol de pênalti do brasileiro (Icardi marcou o primeiro para o PSG e Payet descontou). Porém, o que rendeu mesmo foram as provocações e farpas que trocaram nas redes sociais o camisa 10 da seleção brasileira e Álvaro González, zagueiro do Olympique. Em outubro do ano passado, Neymar acusou Álvaro de racismo durante uma partida no Campeonato Francês e a relação entre os dois ficou conturbada depois disso. Quem começou as provocações foi Neymar, que postou em seu twitter uma foto comemorando o título com a frase ‘Roi, Álvaro, né?’, em alusão a famosa frase do tiktoker brasileiro Mário Jr.

Em resposta, o zagueiro tuitou. “Meus pais me ensinaram a jogar o lixo fora. Vamos, Marselha, sempre”, com uma foto em que aparece empurrando o brasileiro. Neymar continuou a conversa e disparou. “E se esqueceu de como ganhar títulos (risos)”. Álvaro, então, acusou o brasileiro de ser uma ‘eterna sombra do Rei Pelé’ e o atacante não deixou barato. “Te fiz famoso … de nada fenômeno”. Toda a discussão aconteceu durante a madrugada de quarta para quinta-feira, 14. Confira abaixo os tweets dos dois jogadores.

Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L’OM toujours💙 pic.twitter.com/wmJGbHTByQ — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2021

L'ombre éternelle du roi 🧟‍♂️😂 pic.twitter.com/VjbObGR1mh — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 14, 2021