Santos sai da zona de classificação do Paulista após vitória do Guarani sobre o Santo André

Reprodução/ Twitter @Santos FC Pará vestindo as cores do Santos em partida pelo Campeonato Paulista



O Santos, atualmente, está fora da zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Na noite da última segunda-feira, 26, o Peixe foi ultrapassado pelo Guarani, que venceu o Santo André por 1 a 0, no Canindé, pela oitava rodada rodada da competição. Com o resultado, o Bugre ficou na vice-liderança do Grupo D, com 11 pontos, três atrás do Mirassol e dois na frente do Santos. O São Caetano é o quarto, com três. Vale lembrar que os dois melhores de cada chave avançam no torneio e se enfrentam na fase seguinte.

A situação do Alvinegro praiano no Estadual é completamente delicada. Restando três partidas para o término da fase de grupos, o Santos ainda tem compromissos complicados pela frente. O time da Baixada irá encarar RB Bragantino e Palmeiras, ambos fora de casa, e o São Bento, na Vila Belmiro. Para piorar, o Mirassol, líder da chave, ainda tem uma partida a menos que os outros dois adversários diretos do Grupo D. Sem treinador após o pedido de demissão de Ariel Holan, o Peixe voltará a campo nesta terça-feira, 27, para medir forças com o Boca Juniors, na Bombonera, em partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. Marcelo Fernandes, auxiliar fixo do clube, estará no banco de reservas.