Ney Franco substituirá Enderson Moreira no comando do Cruzeiro

Treinador foi demitido do Goiás recentemente após uma sequência ruim na Série A do Brasileirão

Divulgação Depois de ser demitido do Goiás, Ney Franco será técnico do Cruzeiro



Sem clube desde que foi demitido do Goiás, Ney Franco é o novo treinador do Cruzeiro. Ele substituirá Enderson Moreira, demitido nesta terça-feira após o empate com o CRB, por 1 a 1, no Mineirão, na última segunda. O novo comandante é aguardado em Belo Horizonte nesta quarta para assinar contrato até o fim de 2021, e já comandar o primeiro treinamento na Toca da Raposa.

A estreia de Ney Franco deve ser já na próxima sexta-feira, quando o Cruzeiro recebe o Vitória, a partir das 21h30, no Mineirão, pela nona rodada da Série B do Brasileirão. O novo técnico chega em um momento conturbado. O time, que não vence há seis jogos, sendo cinco pela série B, tem cinco pontos e está na beira da zona de rebaixamento, em 16º lugar.

Aos 54 anos, Ney Franco iniciou sua carreira como interino no próprio time Celeste. Passou depois pelo Ipatinga, Flamengo, Athletico Paranaense, Botafogo, Coritiba, São Paulo, Vitória, Sport, Chapecoense e Goiás. Foi demitido após uma má sequência no Brasileirão, onde passou por drama com a pandemia de covid-19 dentro do clube. No currículo, o treinador conquistou uma Série B pelo Coritiba, em 2010. Seu último título foi em 2012, a Copa Sul-Americana, pelo São Paulo.