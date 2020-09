Santos: Kaio Jorge é diagnosticado com covid-19 e não enfrenta o Galo

Atacante ficará de quarentena por 10 dias, e também não deve enfrentar o São Paulo e o Olímpia (PAR)

Ivan Storti/Santos FC Kaio Jorge deve perder os próximos três jogos do Santos



O Santos confirmou nesta terça-feira que Kaio Jorge testou positivo para covid-19. O atacante foi afastado do grupo treinado por Cuca, e será desfalque para a equipe no jogo desta quarta-feira, contra o Atlético-MG, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante a quarentena de 10 dias, o jogador será supervisionado pelo departamento médico do Santos. Ele segue o mesmo caminho de Raniel, afastado recentemente da equipe após contrair a doença. Segundo informações divulgadas pelo clube, o restante do elenco está liberado.

Kaio Jorge também deve ficar fora dos jogos contra o São Paulo e Olímpia (PAR). Para esta quarta-feira, Cuca tem sete baixas, e não poderá contar com Lucas Veríssimo, Luan Peres e Alison, suspensos; além de Luiz Felipe, Anderson Ceará, Jean Mota e Renyer, que estão no departamento médico. O treinador poderá optar pelo jovem Marcos Leonardo, de 17 anos, como opção de centroavante. A provável escalação do técnico é com João Paulo; Pará, Alex Nascimento, Jobson e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Arthur Gomes; Marinho, Lucas Braga e Soteldo.

* Com Estadão Conteúdo