Borja pode voltar ao Palmeiras, diz dirigente do Junior Barranquilla

Diretoria do clube colombiano afirma que variáveis para que cláusula de compra obrigatória seja exercida não teriam sido cumpridas

Reprodução/Twitter Borja está emprestado ao Barranquilla por um ano



Emprestado pelo Palmeiras ao Junior Barranquilla até o fim de 2020, o colombiano Borja pode estar prestes a voltar ao alviverde – pelo menos é o que afirmou o gerente do clube colombiano, Héctor Fabio Báez, em entrevista à web rádio Zona Libre de Humo, também do país, nesta segunda-feira, 7. Segundo o dirigente, as questões sobre o jogador passam pelos problemas financeiros do clube e o cumprimento de cláusulas que foram atrapalhadas em razão da pandemia.

“Pelo Borja, há uma série de variáveis para que a cláusula da compra obrigatória seja exercida, mas elas não foram cumpridas. Portanto, à medida que o Junior não o deseje, ele deve voltar a ser assunto do Palmeiras”, disse Báez.

A expectativa era de que Borja, que chegou ao Barranquilla nesta temporada, permanecesse no clube em definitivo após o fim do empréstimo de um ano, já que há no contrato uma cláusula de obrigatoriedade de compra, no valor fixado de 5 milhões de euros, cerca de R$ 32 milhões, caso ele marque 22 gols e seja titular 75% dos jogos no ano. Até o momento, ele disputou 10 jogos e marcou quatro gols. O atacante tem contrato com o Palmeiras desde 2017, e aqui, disputou 112 partidas, marcou 36 gols e foi campeão do Brasileirão em 2018.