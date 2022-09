Alvo de racismo em amistoso da seleção, Richarlison pede ação: ‘Enquanto não punirem, vai ser assim’

Uma banana foi arremessada em campo logo depois do gol do atacante contra a Tunísia

Lucas Figueiredo / CBF Richarlison marcou o segundo gol do Brasil contra a Tunísia e foi alvo de racismo



Nesta terça-feira, 27, o amistoso entre Brasil e Tunísia foi marcado pelo racismo. Após o segundo gol da seleção, marcado por Richarlison, uma banana foi atirada em campo na direção do atleta. Ao final da vitória por 4 a 1, a CBF relatou o episódio em suas redes sociais e o presidente Ednaldo Rodrigues se pronunciou. “Mais uma vez, venho publicamente manifestar o meu repúdio. Desta vez, vi com os meus próprios olhos. Isso nos choca. É preciso lembrar sempre que somos todos iguais, independente da cor, raça ou religião. O combate ao racismo não é uma causa, mas uma mudança fundamental para varrer esse tipo de crime do planeta. Eu insisto em dizer que as punições precisam ser mais severas”, disse o cartola, que esteve no estádio em Paris. Alvo em campo, Richarlison cobrou em suas redes sociais ações contra esses casos. “Enquanto ficarem de “blá blá blá” e não punirem, vai continuar assim, acontecendo todos os dias e por todos os cantos. Sem tempo, irmão!”, escreveu. O jogo foi bastante hostil para a seleção, com vaias ao hino, muito xingamento e provocações a Neymar. A Fifa não se manifestou.