Neymar exalta Fernando Diniz após classificação do Fluminense na Copa do Brasil: ‘Gosto muito’

O craque da seleção brasileira do PSG mostrou ser um dos apreciadores do técnico do Tricolor das Laranjeiras

O Fluminense não tomou conhecimento do Cruzeiro, venceu o rival por 3 a 0 em pleno Mineirão e conquistou a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil com autoridade. Nas redes sociais, diversos internautas exaltaram o trabalho de Fernando Diniz, que também está colocando o Tricolor das Laranjeiras nas primeiras posições no Campeonato Brasileiro – atualmente, o time carioca é o quinto colocado e está a três pontos do líder Palmeiras. Um dos apreciadores do treinador, inclusive, é o atacante Neymar, camisa 10 da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain.

Através do Twitter, o craque tratou de enaltecer Fernando Diniz como treinador. Apesar disso, Neymar lamentou o fato do técnico ter sido dispensado de outros clubes sem conseguir apresentar seu trabalho por muito tempo. “Gosto muito do Diniz como treinador. Uma pena que, no Brasil, não dão tempo suficiente [para os técnicos]”, publicou o astro do PSG. Treinador desde 2009, Diniz começou no Votorary (SP) e se destacou em 2016, quando levou o Audax ao vice-campeonato do Paulistão. Desde então, ele passou por grandes clubes, como Fluminense, Vasco, Santos e São Paulo, mas não conseguiu conquistar um título sequer. Seu trabalho mais lembrado ocorreu no Tricolor paulista, quando chegou a liderar o Brasileirão de 2020, mas acabou sendo demitido após uma sequência negativa de resultados.