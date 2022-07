Gabriel Verón, do Palmeiras, é flagrado bebendo em balada na véspera de clássico decisivo com o São Paulo

Na filmagem, o atacante de 19 anos é filmado por amigos recebendo o drink na boca e interagindo com os colegas

Reprodução/Instagram/@gabrielveron/redes sociais Gabriel Verón foi flagrado bebendo às vésperas de Palmeiras x São Paulo



Gabriel Verón, atacante do Palmeiras, entrou nos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta quarta-feira, 13, ao ser filmado tomando uma bebida alcoólica em uma balada da capital paulista. Na filmagem, o jogador de 19 anos é flagrado por amigos recebendo o drink na boca e interagindo com os colegas. A polêmica acontece na véspera do clássico decisivo contra o São Paulo, marcado para começar às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, 14, no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na rodada de ida, os são-paulinos levaram a melhor no Morumbi e ganharam por 1 a 0. Assista ao vídeo da joia palmeirense abaixo.