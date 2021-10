Neymar explica por que em 2022 pode ser sua última Copa do Mundo

Jogador acredita que não terá mais condições ‘de cabeça’ para aguentar o Mundial de 2026

Lucas Figueiredo/CBF Neymar disse que encara Copa que vai acontecer no Catar como sua última



O jogador Neymar declarou que a próxima Copa do Mundo, que acontecerá no Catar em 2022, pode ser a última da sua carreira. O segundo maior artilheiro da seleção declarou que não sabe se terá condições de defender a camisa do Brasil no Mundial de 2026, que terá disputas nos Estados Unidos, Canadá e México. “Acho que [em 2022] é minha última Copa do Mundo. Eu encaro como a minha última porque não sei se terei mais condições, de cabeça, de aguentar mais futebol. Então vou fazer de tudo para chegar muito bem, fazer de tudo para ganhar com meu país. Para realizar o meu sonho desde pequeno e espero poder conseguir”, falou Neymar durante entrevista ao documentário “Neymar Jr. and The Line Of Kings”, da DAZN.

Atualmente com 29 anos, Neymar terá 34 quando a Copa do Mundo acontecer na América do Norte e com essa idade outros jogadores já foram convocados para jogar pela seleção. O zagueiro Thiago Silva, por exemplo, tem 37 anos e foi chamado pelo técnico Tite para os jogos da seleção deste ano e pode disputar o Mundial em 2022. Caso o Brasil consiga se classificar nas Eliminatórias, Neymar é um dos nomes certos para tentar um novo título no Catar e, com isso, vai disputar sua terceira Copa. A primeira foi em 2014, aqui no Brasil. Depois, ele disputou na Rússia, quando sofreu uma grave lesão nas quartas de final e não participou do jogo em que a seleção perdeu de 7 a 1 para a Alemanha. Neste domingo, 10, o jogador do Paris Saint-Germain disputa a partida contra a Colômbia, sendo a 114ª vez que jogará pela seleção brasileira, superando Pelé e Djalma Santos e se tornando o quinto jogador que mais entrou em campo para disputar com a camisa do Brasil.